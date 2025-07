Nuovo stadio Inter la strada è ancora lunga | fase di stallo nella procedura

Il progetto del nuovo stadio dell'Inter e del Milan si trova ancora in una fase di stallo, con la strada lunga e piena di ostacoli. Le pratiche burocratiche e le garanzie necessarie rallentano il progresso, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi concreti. La speranza di un impianto all’avanguardia cresce, ma bisogna ancora superare molti passaggi prima di vedere il sogno diventare realtà . La sfida continua.

Nuovo stadio Inter, i nerazzurri e il Milan vanno avanti lentamente per il nuovo impianto: le ultime. L' Inter e il Milan stanno procedendo con cautela riguardo alla questione del nuovo stadio. Le pratiche burocratiche necessarie per giungere a una soluzione definitiva richiedono ancora tempo, e attualmente i due club si trovano in una fase di stand-by nel processo. DAL CORRIERE DELLA SERA MILANO – Mancano le garanzie. Quelle chieste dal Comune alle squadre per poter procedere alla vendita di San Siro e delle aree comprese nella Grande funzione urbana. La trattativa tra Palazzo Marino e Milan e Inter è in una fase di stallo.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - La corsa per il nuovo stadio di San Siro, che ospiterà sia l'Inter che il Milan, è ufficialmente iniziata.

