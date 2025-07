Verona bimbo di 2 anni in agonia per 48 ore | accertata la morte cerebrale dopo l’annegamento in piscina

Una tragedia sconvolge Verona: un bambino di 2 anni, dopo essere stato soccorso in piscina e aver lottato per 48 ore, è stato dichiarato morto cerebrale. La sua storia tocca profondamente il cuore della comunità, evidenziando l’importanza della massima attenzione in ambienti ricreativi e la necessità di prevenzione. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza dei più piccoli e sulla fragilità della vita.

È stata accertata oggi dalla Commissione ospedaliera dell' Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona la morte cerebrale di un bambino di 2 anni, soccorso dal Suem 118 la sera di sabato 28 giugno, per sindrome da annegamento in una piscina a Pacengo di Lazise (Verona). Il piccolo si trovava con i genitori in un residence. Era arrivato alla Terapia intensiva pediatrica di Borgo Trento.

