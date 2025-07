Vietato in tante città Nuovo codice della strada | cosa non si può più fare e perché

In un mondo in continua evoluzione, le città italiane adottano nuove norme per garantire sicurezza e fluidità del traffico. Tra queste, il divieto di svolta a sinistra rappresenta una svolta significativa. Ma cosa comporta realmente questa restrizione e perché è stata introdotta? Scopriamo insieme le ragioni che stanno trasformando il modo di muoversi in città, rendendo le nostre strade più sicure per tutti.

In un mondo sempre in movimento, le nostre città stanno affrontando un cambiamento importante: il divieto di svolta a sinistra. Questa decisione è stata presa in molte città italiane e internazionali per ridurre il caos del traffico e migliorare la sicurezza stradale. Secondo il professor Vikas V. Gayah, esperto in ingegneria civile presso la Pennsylvania State University, questa manovra quotidiana può essere molto rischiosa per automobilisti e pedoni. Scopriamo insieme perché questa scelta potrebbe rivoluzionare il nostro modo di muoverci in città. La svolta a sinistra: un pericolo invisibile.

