Caldo estremo blackout e vittime | bimbo di due anni morto Firenze in tilt

Il caldo estremo e i blackout record stanno mettendo a dura prova le nostre città, lasciando dietro di sé vittime innocenti e scene di emergenza. Dalle strade di Firenze alle profondità di un cantiere nel Vicentino, il clima impazzito si manifesta in modo drammatico, ricordandoci quanto sia urgente intervenire. È il prezzo che paghiamo quando la terra si surriscalda oltre ogni limite, e il nostro impegno deve essere ancora più forte per affrontare questa crisi.

Due uomini chini in una buca, sotto un sole impietoso. Un cantiere nel cuore del Vicentino, dove il terreno ribolle e l'aria è un muro invisibile che soffoca. Stavano lavorando lì, quando uno dei due operai si è accasciato, l'altro poco dopo ha iniziato a barcollare. Ora uno di loro è in coma. Sono volti, corpi e nomi dietro le statistiche che raccontano l'effetto devastante di un clima impazzito. E mentre a Bergamo un blackout mette in ginocchio l'intera città nel primo pomeriggio, causato dall' uso eccessivo dei condizionatori, in mezza Italia arrivano le prime ordinanze: si vieta il lavoro nei campi e nelle fabbriche nelle ore centrali della giornata.

