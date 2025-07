La riunione dopo la tempesta | Inter confronto in hotel voluto da Chivu

Dopo la tempesta, si apre una nuova fase di confronto tra il tecnico e i suoi uomini, in un hotel scelto da Chivu per chiarire le idee e rafforzare lo spirito di squadra. Lautaro e Thuram sono al suo fianco, pronti a tracciare un percorso condiviso. La società ha apprezzato l’autorità dell’allenatore, fondamentale ora più che mai per affrontare con determinazione la sfida di Appiano.

Il tecnico pretende chiarezza, accanto a lui Lautaro e Thuram. La società ha apprezzato apprezzata l’autorità dell'allenatore, che servirà quando ci si ritroverà ad Appiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La riunione dopo la tempesta: Inter, confronto in hotel voluto da Chivu

In questa notizia si parla di: riunione - tempesta - inter - confronto

In diretta da Villa Brasavola de Massa l'intervista a Andrea D’Amico, l’agente fifa che ha gestito contratti e successi di campioni come Alessandro Del... Vai su Facebook

La riunione dopo la tempesta: Inter, confronto in hotel voluto da Chivu; I segreti degli ultrà dell’Inter: il capo dei Viking sbatte fuori dal Baretto Klaus Davi e l’inviato di Report; Milano, Ultras dell'Inter impediscono a inviato di Report e a Klaus Davi di assistere a riunione.

Inter, doppio confronto ad Appiano: i dirigenti parlano a Inzaghi che poi "catechizza" la squadra - La sconfitta di domenica a Bologna ha lasciato il segno e per ripartire c'era bisogno di parlarsi. Si legge su gazzetta.it

Inter - Bologna, Facchetti: Passata la tempesta, odo bauscia far festa? - Leggo.it - Quindici minuti circa a temere il peggio, un quarto d'ora suggellato da un gol ... Lo riporta leggo.it