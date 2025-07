Bus in fiamme terrore in Italia | le fiamme arrivano al balcone di un palazzo spaventoso

Un incendio improvviso scuote l’Italia, con un autobus in fiamme che si leva nel cielo di giorno, creando una colonna di fumo nero visibile a distanza. La scena è ancora più inquietante quando le fiamme arrivano al balcone di un palazzo, danneggiando seriamente le finestre e mettendo in allerta la comunità. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza e la prontezza di intervento, perché il pericolo può nascondersi dietro ogni angolo.

Un autobus è andato in fiamme in pieno giorno, sollevando una densa colonna di fumo nero visibile da centinaia di metri. Il mezzo, lungo 18 metri, era fuori servizio e in quel momento trasportava solo il conducente, rimasto fortunatamente illeso. Il rogo ha causato danni anche a un edificio residenziale vicino. Le alte temperature sviluppate dall'incendio hanno danneggiato le finestre di un balcone al primo piano, provocando la rottura dei vetri. Il fumo denso ha invaso alcuni locali dell'immobile, annerendo la facciata e creando attimi di tensione tra i residenti, accorsi in strada. Il fatto è avvenuto alla periferia di Roma, lungo via Prenestina.

