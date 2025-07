nuovi set lego di star wars su ordine 66 per celebrare vendetta dei sith

Luglio si trasforma in un'anticipazione stellare: LEGO svela i nuovi set dedicati a Star Wars, tra cui imperdibili modelli su ordine 66 e la Vendetta dei Sith, pronti ad accendere l’immaginazione degli appassionati. Disponibili dal primo agosto 2025, queste collezioni uniscono il fascino dei film classici con le emozioni delle serie più recenti. Preparatevi a ricostruire l’universo più epico di sempre, perché l’avventura sta per ricominciare!

annuncio dei nuovi set star wars lego in uscita ad agosto 2025. Il mese di luglio porta con sé un’anticipazione delle prossime uscite dedicate a Star Wars da parte di LEGO, con la presentazione di nuove collezioni che saranno disponibili dal primo agosto. Questi nuovi modelli si distinguono per l’ispirazione tratta sia dai film classici che dalle serie più recenti, offrendo ai collezionisti e agli appassionati un’ampia gamma di opzioni per arricchire le proprie collezioni. le novità principali dei set star wars di agosto. repubblica e separatisti in omaggio a revenge of the sith e al trailer di rebuild the galaxy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it