Un Posto al Sole anticipazioni 2 luglio | Roberto e Marina capiscono di aver fatto un grave errore

Prepariamoci a un nuovo episodio di Un Posto al Sole ricco di colpi di scena: Roberto e Marina, dopo aver firmato l'accordo con Chiara Petrone, si renderanno conto di aver sottovalutato le vere intenzioni dell'ereditiera. La loro decisione potrebbe avere conseguenze imprevedibili per i Cantieri e per il loro futuro. Cosa accadrà domani sera? Restate con noi per scoprire come si evolveranno le vicende nel cuore di Napoli.

Tutto quello che accadrà nell' episodio di domani di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Roberto e Marina hanno sancito dal notaio l'ingresso di una nuova socia nei Cantieri, Chiara Petrone. I due però, non hanno fatto i conti con le vere intenzioni della ricca ereditiera. Lo capiranno nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai 3. Scopriamo cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Roberto e Marina hanno ufficializzato l'ingresso di Chiara Petrone come nuova socia dei Cantieri; non sanno però che stanno per avere una brutta sorpresa.

