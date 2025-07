Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza con MBAPPE in panchina al 2025 Club Coppa del Mondo

L'attesa per il duello tra grandi ex campioni europei si fa sempre più intensa alla Coppa del Mondo del Club FIFA 2025. Con Mbappé in panchina e le formazioni di partenza ormai confermate, il match tra Real Madrid e Juventus promette spettacolo e colpi di scena. Le squadre sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di storia, lasciando il pubblico senza fiato: ecco cosa aspettarsi da questa sfida epica.

2025-07-01 20:08:00 Ecco quanto riportato poco fa: Martedì due ex campioni europei si incontrano alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025, quando il Real Madrid affronta la Juventus negli ultimi 16. Madrid ha seguito un sorteggio di apertura 1-1 con al-Hilal battendo Pachuca 3-1 e Salisburg 3-0 per vincere il Gruppo H, mentre la Juve è stata classificata nel gruppo G con sei punti, perdendo a Manchester City il giorno 3. Questo è il primo appuntamento tra i lati dai quarti di finale della Champions League 201718, la Juventus ha vinto 3-1 al Santiago Bernabeu, ma ha subito un’eliminazione dopo che Madrid ha segnato il pareggio 4-3 in aggregato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Kane Brace imposta la Coppa del Mondo di Club Ultimi Clash con PSG - L'attenzione si infiamma: Harry Kane, protagonista assoluto, ha guidato il Bayern Monaco ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Club, con una prestazione stellare contro il Flamengo.

UN SOLO RISULTATO! FORZA INTER! ? Matchday Coppa del Mondo per Club FIFA – Fase a gironi ? INTER vs Urawa Red Diamonds Diretta su DAZN e MEDIASET ? Ore 12:00 (locali) ? Ore 21:00 (italiane) Vai su Facebook

Che colpo di Inzaghi! L'Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti; Real Madrid-Juve: probabili, c'è Kolo Muani. Debutta Rugani in difesa; Mondiale per Club, le formazioni ufficiali di Benfica-Chelsea.

Mondiale per Club – Inter-Fluminense, le UFFICIALI: Thuram titolare! Sorpresa in difesa - Chivu punta su Thuram in attacco al fianco di Lautaro Martinez, tenuto conto anche del fatto che Pio Esposito non è a disposizione. Scrive fcinter1908.it

Coppa del Mondo per club, Chelsea-Los Angeles FC LIVE: le formazioni ufficiali, fuori Enzo Fernandez e Giroud - Il Chelsea di Enzo Maresca, campione in carica di Conference League, fa il suo debutto nella Coppa del Mondo Fifa per club, nella prima ... Segnala msn.com