fulmine colpisce una 30enne lei si trascina fino al rifugio e chiede aiuto salvata anche una famiglia con tre bambini bloccata in ferrata

Un violento temporale in Alta Val Giralba ha trasformato una tranquilla giornata in un dramma quando una donna tedesca di 30 anni è stata colpita da un fulmine. La sua prontezza nel trascinarsi fino al rifugio per chiedere aiuto ha permesso di salvare non solo lei, ma anche una famiglia con tre bambini bloccata in ferrata. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente.

