Roma Primavera Guidi ha firmato | scovato il post Falsini

Mentre la prima squadra si dedica al calciomercato, la Roma Primavera si prepara a scrivere un nuovo capitolo, rinnovando il proprio organigramma e cercando il sostituto di Gianluca Falsini. Dopo aver superato le delusioni della semifinale, i giovani giallorossi sono pronti a ripartire con entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di tornare protagonista nel prossimo campionato. La ricerca dell’allenatore giusto è il passo chiave verso questa nuova avventura.

Se da un lato la prima squadra si sta concentrando sul calciomercato, dall’altro la Roma Primavera sta cercando di delineare l’organigramma societario. Reduci dalla sconfitta con la Fiorentina nella semifinale dei playoff Scudetto, i baby giallorossi hanno voltato pagina e si apprestano ad iniziare una nuova annata, con motivazione e determinazione. Per farlo, però, è necessario scovare il nuovo allenatore, che sostituisca Gianluca Falsini. Quest’ultimo ha infatti salutato dopo un solo anno dal suo arrivo, lasciando un’ereditĂ importante da raccogliere. Dopo un’attenta riflessione, la dirigenza avrebbe individuato il giusto nome per riuscire a riconquistare lo Scudetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, Guidi ha firmato: scovato il post Falsini

In questa notizia si parla di: roma - primavera - guidi - firmato

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

FEDERICO GUIDI TORNA ALLA ROMA PRIMAVERA Contratto firmato oggi a Trigoria: il tecnico di nuovo in giallorosso dopo l'esperienza di un solo anno al Milan. #ASRoma #RomaPrimavera #Guidi ? https://tinyurl.com/c8y2rjbh Vai su X

Roma Primavera: Guidi ha firmato il contratto per il suo ritorno in panchina; Giulio Misitano, Captain America della Roma Primavera, ha firmato con l’Atalanta U23; Roma Primavera, caccia al nuovo allenatore: in pole Greco. Occhi anche su Chivu e Galloppa, ma spunta la soluzione interna Falsini o Tanrivermis.

Roma Primavera, si avvicina il ritorno di Guidi: affare in via di definizione - Perché Federico Guidi non è ancora il nuovo allenatore della Roma Primavera, ma il tutto è imminente. Si legge su ilromanista.eu

ESCLUSIVA! Roma, passi avanti per il ritorno di Guidi. Oggi la giornata decisiva? - L'avevamo anticipato qualche giorno fa, scrivendo della volontà della Roma di riportare a Trigoria il tecnico Federico Guidi. Lo riporta gazzettaregionale.it