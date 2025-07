Michela Giraud e Ruggero de I Timidi insieme nel singolo Boro

Michela Giraud e Ruggero de I Timidi uniscono le forze in un'ironia irresistibile con il singolo "Boro", un brano che cattura lo spirito romano più autentico. Presentato in anteprima nella puntata di In&Out – Niente di serio, questo duetto promette di far sorridere e riflettere sulle peculiarità della capitale. Scopri come l’umorismo e la musica si mescolano in questa novità imperdibile, che sicuramente lascerà il segno nel panorama musicale italiano.

Michela Giraud e Ruggero de I Timidi pubblicano l’ironico singolo Boro, presentato in anteprima nella terza puntata di In&Out – Niente di serio. Dopo Mignottone Pazzo, Michela Giraud presenta, in anteprima, la sua nuova canzone dedicata ai “bori romani”, ossia ai coatti, in duetto con Ruggero de I Timidi. In&Out – Niente di serio va in onda ogni lunedì, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Uno show di pura comicità contemporanea scritto, interpretato e creato dalla nuova generazione di comici che riempie i teatri di tutta Italia e che, per la prima volta, si trova riunita in un unico programma tv. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Michela Giraud e Ruggero de I Timidi insieme nel singolo Boro

