Orlando (Pd) si dimette dal Parlamento e sceglie la Liguria. Entra Pandolfo

Via dalla Camera, resta in, in consiglio regionale. Andreaha deciso: sirà da deputato. L'annuncio è atteso con un video sui social in giornata. La prima volta che venne eletto inera il 2006: una lunga carriera, diciotto anni, che lo ha portato a ricoprire il ruolo di ministro con i governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi. La scelta è arrivata dopo le ultime regionali che lo hanno visto sconfitto incontro Marco Bucci lo scorso ottobre per 8 mila voti, nonostante i 13 mila voti in più rispetto alle liste che lo sostenevano. Quattro volte ministro (Ambiente, Giustizia, Politiche per il lavoro)riparte dalladove con ogni probalità sarà il regista della prossime comunali a Genova. Al suo posto, essendoto alla Camera nel 2022 nel listino bloccato, entrerà Alberto