Game-experience.it - Le vendite di Elden Ring hanno superato quelle dell’intera serie di Dark Souls

Leggi su Game-experience.it

FromSoftware e Bandai Namcoaggiornato i dati di vendita di, confermando il successo travolgente del titolo e rivelando che l’apprezzato-like ha raggiunto la cifra imponente di ben 28,6 milioni di copie distribuite.Questo risultato, condiviso sul sito ufficiale del team di sviluppo giapponese, ha permesso al titolo di raggiungere un traguardo decisamente non scontato prima del lancio: haletotali della storica.Inoltre è importante precisare che l’espansione di, Shadow of the Erdtree, rilasciata a Giugno di quest’anno ha ulteriormente spinto ledel gioco base, portando ad un incremento significativo dellecon 3,6 milioni di copie aggiuntive. Inoltre visti questi numeri impressionanti non stupisce vedere FromSoftware intenzionata a realizzare altri titoli della, come dimostra il recenteNightreign.