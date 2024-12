Quifinanza.it - Lazio-Inter gratis su Dazn, ancora un big match in chiaro: la strategia contro i siti pirata

Leggi su Quifinanza.it

un bigsui canali. Dopo Milan-Napoli, la prima partita di Serie A trasmessa ina distanza di quasi 30 anni dall’ultima volta, il colosso streaming ripete l’esperimento del “Try an buy”, unamessa in campo per attrarre nuovi clienti e combattere la pirateria nel calcio. Sulla piattaforma Ott sarà così disponibile senza abbonamento un’altra sfida di alta classifica:. Un’offerta aperta a tutti, ma per un numero limitato di utenti.Come vedereI biancocelesti sono tra le grandi sorprese della stagione 2024/25 e vogliono continuare a stupire con il ritmo martellante mostrato nelle ultime sei vittorie consecutive in Serie A, serierotta soltanto dallo scivolone a Parma, che li hanno proiettati al terzo posto a pari punti con i nerazzurri e la Fiorentina.