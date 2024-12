Iodonna.it - L'attivista era stata arrestata qualche giorno fa per aver cantato senza l'hijab

Leggi su Iodonna.it

In un periodo di profonde tensioni in Iran sulla questione dei diritti delle donne, un’altra figura femminile ha catalizzato l’attenzione internazionale: Parastoo Ahmadi, giovane cantante e regista cinematografica, è divenuta in questi giorni il nuovo simbolo della resistenza pacifica attrso l’arte. La Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi canta “Bella ciao” in farsi X Iran fermata la stretta sul veloLa sua storia si intreccia con il complesso momento politico che l’Iran sta attrsando.