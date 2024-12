Lanazione.it - La scelta della Pro loco. Premio a "Insieme in Rosa"

Non se lo aspettavano e l’emozione ha preso il sopravvento. Il loro impegno e la loro dedizione verso chi soffre, ieri hanno avuto il giusto riconoscimento. L’associazione "in" è stata insignita del "al volontariato 2024" dalla Prodi Grosseto. La cerimonia di consegna delè avvenuta difronte ad un grande pubblico, oltre sessanta persone presenti alla Biblioteca comunale Chelliana, a palazzo Mensini."E’ stato unche non ci aspettavamo – ha detto la presidente dell’associazione Donatella Guidi –. E’ stata una cerimonia grande, infatti ci siamo emozionate tantissimo. Essere riconosciute così è stato emozionante per me e per le ‘fatine’, che si sono sentite molto gratificate. Lavoriamo nel silenzio, dietro le quinte per la comunità. Il nostro impegno è affinché la sanità e la prevenzione rimangano pubbliche.