Lopinionista.it - Disturbi alimentari infanzia e adolescenza, audizione de Franchis (Fimp e Onoi)

ROMA – Martedì 17 dicembre la Commissione parlamentare per l’e l’svolgerà l’, in videoconferenza, di Raffaella de, pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana medici pediatri () e rappresentante dell’Osservatorio nazionale sull’obesità infantile ().L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso l’aula del III piano di Palazzo San Macuto.L'articolode) L'Opinionista.