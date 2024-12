Gqitalia.it - Barbie 2, il sequel che forse si fa ma che i diretti interessati per ora negano

Partiamo dalle certezze. Chi non ha sognato un hype da2, alzi la mano. Il desiderio ha accomunato gran parte del pubblico del film che, assieme a Oppenheimer, nel 2023 ha rinnovato l'interesse per il box office e riportato un pubblico gigantesco al cinema. All'epoca la pellicola diretta da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha frantumato diversi record: più grande incasso dell'anno, maggior incasso nella storia della Warner Bros, film diretto da una donna che ha incassato di più nella storia, super streaming (oltre 1,2 milioni di famiglie) su Max e. si potrebbe continuare.Alla luce di questi dati, era prevedibile che la Warner Bros fosse desiderosa di ripetere il successo una seconda volta. Dopotutto, questo tipo di fenomeni cinematografici rappresenta molto per produttori e distributori, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche in termini di comprensione delle tendenze di consumo in continua evoluzione degli spettatori.