Zon.it - A Baronissi rivive la storia la Regina Margherita di Durazzo, una donna pilastro della società Medievale

Un successo straordinario ha coronato l’altro ieri sera la rievocazione storicafigura dididi Napoli, presso il ConventoSantissima Trinità di. Un evento che ha riportato le lancette del tempo indietro fino al 1400, unendo, cultura, arte e tradizione per riscoprire le radici profondenostra comunità. La serata è stata arricchita dalla voce evocativa di Petronilla Pastore, che ha saputo narrare con passione le vicende di questastraordinaria. La performance musicale, impreziosita dall’esecuzione dell’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, ha incantato il pubblico con brani di Mozart, Elgar e Grieg, mentre un corteo storico di cortigiane e lanaiole in raffinati abiti d’epoca ha riportato in vita l’atmosfera del Medioevo.