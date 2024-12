Anteprima24.it - VIDEO/ Frammenti di Blu – La vita oltre il pallone di Marco Cannata: il secondo capitolo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli è lo scenario di un racconto che intreccia passioni, contrasti evissuta. Oggi vi presentiamo ‘Gli anni di Diego’, ildi “di Blu – Laildi“, un viaggio nella storia di un uomo e del suo legame viscerale con il Napoli., meglio conosciuto come McBlu76, è uno dei fondatori della celebre pagina Facebook ‘La Napoli Bene‘, un punto di riferimento per molti tifosi azzurri. La sua storia è quella di un bambino cresciuto tra due anime di Napoli, un intreccio di emozioni, ricordi e appartenenza.“di Blu – LaildiII – Gli anni di DiegoDopo aver esplorato l’infanzia dinel primo‘Anima spaccata’, ci immergiamo ora in uno dei periodi più intensi e indimenticabili della sua: ‘Gli anni di Diego’.