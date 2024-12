Bergamonews.it - Terza domenica d’Avvento, non dimenticarti di chi ha bisogno

Dopo aver guardato a Maria, la mamma, che ci ha rimandato alla responsabilità di generare al mondo Dio, di saper sognare in grande, di non aver paura dei nostri limiti di uomini e di donne,oggi la liturgia ci riporta ad un altra figura importante dell’avvento: Giovanni Battista.L’abbiamo incontrato tante volte, ma vogliamo lasciare che ancora abbia da parlarci del Dio che viene nella vita di tutti noi.La gente va da lui per capire. “Che cosa dobbiamo fare?”.Non è una domanda banale.Bene le prediche, le esortazioni, i racconti e le teorie dalla Fede ma poi cosa succede? Cosa dobbiamo fare?Anzitutto mi viene da fare una considerazione: tanta gente va da Giovanni e ci va perché in lui vede una persona coerente con quello in cui crede, uno che fa quello che dice, un uomo unificato tra il suo dentro ed il suo fuori, capace di tenere nel cuore la Parola, di maturarla e farla crescere dentro per poi farla diventare vita vera capace di concentrasi sulle cose essenziali, vita concreta fatta di azioni, profezie, sogni, visioni, gesti concreti di bene e anche di denuncia se serve.