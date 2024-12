Ilrestodelcarlino.it - "Serve creatività per dare la scossa"

"Noi di VerdeSalvia, gastronomia specializzata nei pasti d’asporto, crediamo molto nei giovani. Crediamo che per “riaccendere“ il Centro storico di Pesaro aiuti un approccio creativo. Servono buone idee. Il centro può risollevarsi se si dà spazio ai giovani. Noi abbiamo realizzato la scatola del panettone artigianale di VerdeSalvia con la collaborazione del liceo artistico Mengaroni, della prof Anna Maria Benvenuti e della preside Serena Perugini. Abbiamo promosso un concorso di idee con le quinte di arti figurative e agrazie alla loro intraprendenza siamo in via San Francesco, nelle casette del mercatino natalizio, con una linea di prodotti nuova, molto golosa. Noi abbiamo investito credendo nel fascino che conserva il centro storico di una città. Il nostro consiglio è quello di non cedere, continuare a cercare soluzioni".