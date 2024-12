Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, 20 km Davos 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno di Coppa del Mondo di sci diin quel di. In Svizzera si va a chiudere tutto con una 20 km a tecnica classica con partenza a intervalli, il che significa solo una cosa: dominio nordico pronto a farsi vivo più che mai.Cinque glial via nella competizione riservata agli uomini, con Federico Pellegrino ultimo degli azzurri a partire e varie situazioni da osservare. Per quanto riguarda le donne, ci sono solo Anna Comarella e Caterina Ganz, ma è difficile attendersi risultati d’alto rilievo. 90 i partenti previsti nella competizione maschile, per quel che concerne la femminile sono invece 45 (il che le manda tutte a punti: potenza di un sistema di punteggio assurdo).La Coppa del Mondo di sci dicontinueràcon le 20 km a tecnica classica. Sarà possibile seguire la 20 km maschile in diretta tv su Eurosport 2 e quella femminile, dalle 14:15, su RaiSport.