Ilrestodelcarlino.it - Santi, il giro del mondo con l’arte: "Dalla Cooperativa Mosaicisti alle lezioni, fino in Medio Oriente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fin da bambino aveva dimestichezza con i colori, con la manualità, gli zii paterni gli furono ispiratori e il suo sogno era quello di insegnare arte e nel tempo libero fare l’artista. E così è stato, anche se il tempo libero è sparito presto: a 16 anni Marcoentrò al lavoro alla storicasu segnalazione del suo maestro Sergio Cicognani e nel 1989, a soli 26 anni, da poco diplomato all’Accademia di Belle Arti, ne diventò presidentea ri-fondare, nel 2008, l’ancor più storico ‘GruppoRavenna’. Un impegno imprenditoriale proceduto di pari passo con l’attività artistica sempre più orientatamoderne frontiere del mosaico come elemento sociale, come lingua, come scultura, e con la docenza anche universitaria. Inviato a 18 anni in Arabia Saudita per sontuosi lavori al palazzo Reale a Riyad, da allora(e conseguentemente il suo gruppo) ha potuto coniugare gli interventi di restauro su antichi mosaici prevalentemente in Italia con l’impegno artistico sia in, dove accantoiniziative pubbliche fioriscono quelle dei mecenati amanti delle opere di alta qualità culturale, sia in Europa, Ucraina compresa.