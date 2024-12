Sport.quotidiano.net - Samb, oggi il derby al Riviera delle palme: "Con la Fermana una partita difficile"

"Con lasarà una". Queste le parole del presidente dellaVittorio Massi a margine della serata Passione Rossoblù di venerdì sera con sponsor e organi di informazione all’hotel Relax. "Non dimentichiamoci – aggiunge il massimo dirigente rossoblù – che lalo scorso anno era in Serie C e quindi si tratta di una formazione ostica, allenata da un buon tecnico. Sarà un match impegnativo come quello di Termoli e quindi da affrontare con la massima concentrazione. I ragazzi lo hanno capito. In Molise hanno preso prima una bella scoppola per poi reagire alla grande. La conferma che questo è un grande gruppo che merita gli applausi miei, della dirigenza e di tutta la tifoseria. E’ formato da tutti seri professionisti che quando vengono chiamati all’opera dimostrano tutto il loro valore ma soprattutto confermano il grandissimo lavoro dello staff tecnico".