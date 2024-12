Scuolalink.it - Pensioni Gennaio 2025: tutte le novità, dalle date di pagamento alle rivalutazioni

Leggi su Scuolalink.it

in vista per ledi– L’inizio del nuovo anno porta con sé alcune modifiche importanti nel mondo delle, con adeguamenti agli importi e nuove regole di calcolo che interesseranno milioni di beneficiari. Ecco un’analisi dettagliata su cosa aspettarsi a partire dal mese di. Quando arrivano ledi? Ledisaranno accreditate come da consuetudine nei primi giorni del mese. Tuttavia, gli importi potrebbero variare rispetto al passato a causa delleeffettuate dall’INPS. Questi adeguamenti, calcolati sulla base del tasso di inflazione, comportano un aumento dello 0,8% per il. Questo incremento mira a compensare il costo della vita, mantenendo il potere d’acquisto dei pensionati. Tuttavia, il cedolino diincluderà anche le addizionali regionali e comunali a saldo per il 2024, assenti nel mese di dicembre, oltre al ricalcolo a consuntivo delle ritenute IRPEF.