Ilfattoquotidiano.it - “Non fate le docce calde e occhio ai bagnoschiuma, fanno male”, l’allarme dei dermatologi al New York Times. L’esperta: “Un trauma per la pelle”

“La doccia calda NO, non ce la potete vietare!”. Verrebbe proprio voglia di gridarlo – soprattutto ora che diminuiscono le temperature – dopo avere letto un articolo pubblicato dal Newdove icontattati dal quotidiano affermano che l’acqua calda, unita a prodotti ricchi di profumi e sostante più aggressive, può danneggiare la barriera cutanea diventando terreno buono per l’aggressione dei batteri. Diciamo però subito una cosa: non si tratta di eliminare l’acqua calda durante la doccia, ma di adottare alcune regole per continuare a renderla una buona abitudine igienica e salutare.Tuttavia, non si tratta di facile allarmismo, esiste un problema concreto legato alle tradizionaliche facciamo. Secondo uno studio condotto dalla dottoressa Trinidad Montero-Vílchez, dermatologa presso l’Ospedale Universitario Virgen de las Nieves di Granada, in Spagna, l’acqua calda provoca danni alla, indebolendo l’epidermide e provocando irritazioni.