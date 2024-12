Romadailynews.it - “Monteverde, la banda della spaccata colpisce ancora: farmacia svaligiata con un’auto ariete”

La “” è tornata in azione, questa volta a, colpendo unasituata in via Francesco Bolognesi. L’incidente è avvenuto intorno all’una di venerdì 13 notte, quando i malviventi hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzandocome. Una volta entrati, i ladri hanno sottratto la cassa continua e sono fuggiti a bordo di un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze.I carabinieri di, supportati dai colleghi del nucleo investigativo, sono intervenuti sul luogo del crimine e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dai primi accertamenti risulta che i ladri fossero in quattro, tutti con il volto coperto e guanti, e che l’auto utilizzata per sfondare la vetrina era una Fiat Panda rubata. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle ricerche per rintracciare i responsabili.