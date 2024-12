Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Francia e Germania al comando a metà gara, Italia decima

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.1512.14 Ai 13.6 km il tandem di testa continua a guadagnare sulle avversarie. Prova a risalire la china la Svezia con Halvaon.12.12 Chauveau e Grotian rimangono appaiate, dietro Haecki-Gross e Randby rimangono in linea con il distacco accumulato a.12.10 Comola riporta l’in 10ma posizione con un distacco di 1:54.1 dalla vetta. Ora spazio a Martina Trabucchi.12.09 Cambia a 30? in terza posizione la Bulgaria, che difficilmente manterrà questo piazzamento.12.08cambiano simultaneamente: le transalpine si affideranno a Chauveau, le teutoniche a Grotian.12.07 Grandissima l’azione di Tannheimer che non si stacca da Braisaz anche nel tratto più duro, mentre Bulgaria, Svizzera e Norvegia pagano dazio.