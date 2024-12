Ilfattoquotidiano.it - L’arcivescovo di Milano: “In questa città non ci sono case, serve una strategia dalla politica”

“Innostracosì attraente e intraprendente è necessario ripetere il grido antico: non ci!”.di, Mario Delpini, coglie il lancio del Fondo Schuster-per la gente, voluto proprioChiesa, per chiedere “una, una, un’alleanza perché anche nella nostrae nelledella nostra diocesi si diffonda una parola di speranza e di incoraggiamento: tu non dovrai più piangere”. Il messaggio è chiaro, anche perché Delpini sottolinea come l’iniziativa “vuole essere un messaggio, una provocazione, un invito alle istituzioni e a tutti gli enti e le persone sensibili alla sfida”.Comune die Regione Lombardia, ricorda, “hanno già garantito di mettere a disposizione appartamenti da riqualificare” ma il Fondo è “solo un primo segno” nei confronti dei cittadini e del bisogno di casa, sempre più impellente in