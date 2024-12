Lanazione.it - Firenze, il turismo esperienziale si fa professione con l’Academy di Towns of Italy Group

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre –of, tour operator incoming pioniere neldi alta qualità, annuncia il lancio del Progetto Academy, un’iniziativa volta a formare e sostenere i giovani talenti e professionisti del settore turistico, grazie alla collaborazione con prestigiosi istituti di formazione come il CST - Centro Studi Turistici e l’ Hospitality Innovation Retreats Powered by Hia. Chi sono gli experience makers? Sono professionisti esperti, capaci di progettare e realizzare sul campo esperienze autentiche, coinvolgenti e memorabili, strettamente connesse alle tradizioni e all'identità del territorio. Grazie alla loro competenza, riescono non solo a fornire un servizio di qualità, ma a trasformare i momenti del viaggio dei visitatori stranieri in Italia in emozioni genuine da vivere e ricordi da condividere.