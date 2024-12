Panorama.it - Cinque creme mani per affrontare l'inverno

Le nostresono particolarmente delicate. Molti non sanno che, non possedendo ghiandole sebacee, l’epidermide delleè due volte più sottile rispetto a quella del viso e di conseguenza il freddo la rende secca e ruvida più facilmente. Il calo delle temperature porta infatti a un deficit di idratazione. Affidarsi a una buona crema può aiutare a preservare e riparare il film idrolipidico dell’epidermide, mantenendole sane anche d’. La cremaconcentrata Cold Cream di Avène nutre e offre un’alta protezione per lerovinate da aggressori esterni. Adatta dai 2 anni in su, con la sua texture avvolgente e la sua fragranza leggera la crema lascia lemorbide, con un finish non grasso e non appiccicoso. Merito dell’acqua termale Avène con le sue proprietà lenitive, addolcenti e riequilibranti, ma anche di un tradizionale mix di ingredienti derivati dalla farmacopea francese, tra cui cera e grassi.