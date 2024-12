Cantucci al cacao | una variante super mega stra golosa!

Leggi su Donnaup.it

alsono ladei tradizionali biscottini toscani.La parola bis-cotti, in questo caso, è azzeccatissima: significa letteralmente “cotti due volte” ed in effetti, questi dolcetti vanno prima infornati sotto forma di filoncino, poi tagliati e infornati nuovamente.La ricetta classica è nota a tutti: si tratta di pasticcini alle mandorle croccanti e piuttosto duri, da “inzuppare” nel Vin Santo o nel latte caldo.Ma in questa veste sonoordinari eano ogni aspettativa: l’impasto, arricchito dalla presenza del, è tempestato di mandorle. Al posto dell’ammoniaca, utilizzeremo il bicarbonato, e in men che non si dica potremo sfornare una vera specialità.Una volta pronti, possiamo conservarli in un contenitore ermetici per 4 settimane! Da qui si comprende che sono un graditissimo regalo di Natale! Prepariamoli insieme anche per i nostri amici.