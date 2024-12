Ilgiorno.it - Canti di pace e presepe con i bimbi del Bianconi

Le pecorelle sono state le prime ad arrivare, sotto l’Arengario:con la mantellina bianca tempestata di fiocchi di bambagia hanno sfilato fra lo stupore dei passanti. Intanto i compagni divisi in gruppetti partivano da diversi punti del centro: i bambini della scuola dell’infanzia con indosso i costumi tipici dei personaggi del, dai pastoreli ai fornai, gli alunni della primaria con un maglione bianco o rosso, mentre in testa sfoggiavano una coroncina oro o argento, fatta con festoni dell’albero di Natale. Direzione Duomo, davanti all’altare. Quasi 250 bambini in corteo (con fratellini, genitori, zii, nonni e amici al seguito) per dare vita ieri al tradizionalevivente del Collegiodi Monza. Sotto la guida dell’insegnante di musica Stefania Ballabio e della preside Adriana Villa, i bambini hanno intonato alcuni classici della tradizione natalizia, italiana e internazionale.