A Novara la Savino Del Bene Scandicci nel big match di giornata

– Ultima fatica del girone d’andata in trasferta per laDelVolley, che domenica sarà impegnata sul taraflex del Pala Igor Gorgonzola di.La formazione di coach Gaspari, forte del secondo posto matematico nella classifica di Serie A1 e il primato nella Pool E di Champions League, vuole prolungare la propria striscia di risultati positivi (10 i successi consecutivi per le scandiccesi).Dall’altra parte della rete Bosio e compagne, momentaneamente alle spalle della Numia Vero Volley Milano a soli 3 punti di distanza, in caso di vittoria potrebbero superare proprio le meneghine e assicurarsi un miglior piazzamento in ottica Coppa Italia.Il fischio d’inizio per il bigdella tredicesimaè programmato per domenica 15 dicembre alle 15.30 in diretta su Rai 2.