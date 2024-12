Lortica.it - Venghino siore e siori… che a San Zeno c’è posto in abbondanza!

Aumentano le emissioni: il territorio al centro di un caso ambientaleIl “Triangolo delle Bermude” che si estende tra San, Ripa di Olmo, Olmo a Pieve al Toppo, Tegoleto, Badia al Pino, Tuori, Viciomaggio, Ruscello, San Giuliano, Ponte a Chiani e altre località, rischia di essere ulteriormente compromesso dal previsto aumento delle emissioni industriali. La Safimet SpA, vicina all’inceneritore Aisa SpA, ha richiesto alla Regione Toscana una modifica gestionale per incrementare drasticamente il tempo di funzionamento di numerosi impianti esistenti. Un “cadeau natalizio” tutt’altro che desiderabile per l’ambiente locale.Le richieste di Safimet: incrementi impressionantiAttualmente, Safimet è autorizzata a trattare 5.000 tonnellate annue di rifiuti pericolosi e 7.000 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi.