Tagliare pensioni e sanità! Il clamoroso invito del segretario generale della NATO

Il clamoroso invito del segretario generale della NATO

“Dobbiamo sacrificare parte delle risorse destinate aper garantire la sicurezza dell’Europa.” Questo il messaggio scioccante lanciato dal, Mark Rutte, durante il suo intervento al Carnegie Europe di Bruxelles.La proposta: meno welfare, più sicurezzaRutte ha sottolineato che i paesi europei destinano in media il 25% del PIL a, ma ha insistito sulla necessità di riallocare una parte di questi fondi per rafforzare gli armamenti.“Può sembrare impopolare, ma è una scelta indispensabile se vogliamo evitare tragedie future. La sicurezza richiede sacrifici ora per garantire un domani più stabile”, ha dichiarato.Ilha avvertito del rischio di nuovi conflitti nel continente:“Non siamo in guerra, ma nemmeno in pace.