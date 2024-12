Game-experience.it - Samsung 990 EVO Plus, la recensione: un SSD Premium Mainstream

Leggi su Game-experience.it

Nel corso dei recenti anni,si è affermata come player principale nel mercato degli SSD con modelli sempre più affidabili e ad alte prestazioni: con il nuovo 990 EVO, SSD “ibrido” compatibile con l’interfaccia PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2, l’azienda coreana ha come obiettivo quello di ridefinire l’SSDsenza compromessi. Pensato per soddisfare le richieste di gamer, professionisti e creativi in generale, questo 990 EVOnon solo offre prestazioni superiori alla media, ma garantisce performance di alto livello strizzando l’occhio anche all’efficienza energetica. Scopriamone assieme tutti i dettagli principali grazie alla nostra.Le principali innovazioni tecnologichePartendo dalle novità tecnologiche principali, questo990 EVOsfrutta la nuova tecnologia V-NAND di ottava generazione e un controller a 5 nanometri volti, inutile dire, a trasformare il dispositivo in un piccolo “mostriciattolo” molto più efficiente dei modelli precedenti.