Movieplayer.it - Owen Wilson e Matt Rife star della commedia Rolling Loud

Leggi su Movieplayer.it

Saranno, esperti nel campocomicità, i protagonisti del film, ispirato a una storia vera.saranno i protagonisti di unaintitolata, progetto ambientato durante il festival hip-hop che celebrerà in questi giorni il suo decimo anniversario. Le riprese prenderanno il via a Miami durante l'evento in programma durante il weekend. Cosa racconteràJeremy Garelick ha scritto e sarà il regista di, film ispirato a una storia vera. Al centrotrama c'è un padre iperprotettivo, interpretato da, che prende la decisione più sbagliatasua vita da genitore quando fa entrare di nascosto il figlio tredicenne al festival hip-hop più grande .