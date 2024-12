Ravennatoday.it - In via Eraclea riapre il laboratorio di cucito "Orli e trame”

Leggi su Ravennatoday.it

Lunedì alle 15.30 Auser inaugura la riapertura deldi”, alla saletta condominiale dell’edificio Erp gestito da Acer, in via29. "Si tratta di undicon un forte e chiaro obiettivo sociale che si traduce in un’opportunità per le donne di.