Anteprima24.it - Fondo viscido e auto nella cunetta: paura a Piano Cappelle

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente aquesta mattina per una Matiz che stava percorrendo la strada in direzione San Giorgio del Sannio. Il mezzo, per cause in corso d'accertamento, ha terminato la sua corsa in una, probabilmente a caausa delresodalle piogge della notte. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente dell'vettura. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.