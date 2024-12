Ilgiorno.it - Estrema destra in corteo a Brescia: “La città torna a essere bianca”. La condanna di Pd e Prc

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 dicembre 2024 – Estremisti die gruppi ultra nazionalisti sfilano per le strade di. La manifestazione si è tenuta ieri sera: a organizzarla una serie di sigle, unite in una piattaforma dal titolo “Difendicontro il degrado e la criminalità”. Fra le zone attraversate, con partenza da Parco Gallo, anche via Corsica e l’area della stazione ferroviaria, tradizionalmente i quartieri con il più alto tasso d’immigrazione nelladella Leonessa. I partecipanti, secondo una stima, sono stati circa 500. Hanno sfilato dietro striscioni con slogan come “Riprendiamoci”, “Alcunini non si arrendono” e “Difendi la tua”, sventolando numerose bandiere tricolori. A organizzare un coordinamento –come si legge sulla pagina Facebook di Rete dei Patrioti – formato daaini, CasaPound, Comunità Militante, Nazionalisti Camuni, Rete dei Patrioti e Veneto Fronte Skinhead.