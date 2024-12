Lanazione.it - Esplosione Calenzano, completati gli esami sul Dna. Le salme restituite alle famiglie

(Firenze), 14 dicembre 2024 – Sono stati ultimati gli accertamenti autoptici, odontoiatrici e sul Dna delle cinque vittime dell’al deposito Eni didi lunedì scorso. Lo rende noto la Procura di Prato, responsabile delle indagini per accertare cause ed eventuali responsabilità della sttade.nell’impianto Eni. “Un carrello in azione, poi lo scoppio” Gli accertamenti, riferisce una nota della procura, "hanno consentito di attribuire i resti umanipersone decedute e verranno posti a disposizione dei loro cari" per i funerali. Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, nella stessa nota afferma che "le delicate indagini in corso richiedono la massima riservatezza"., la nube di vapore e l'devastante “L'ufficio – aggiunge – è impegnato a svolgere le necessarie investigazioni per accertare prima possibile le eventuali responsabilità ove esistenti per fornire le necessarie risposte".