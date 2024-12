It.insideover.com - Corea del Sud, capolinea per Yoon: sì all’impeachment per la legge marziale

Leggi su It.insideover.com

Il presidente sudnoSuk-Yeol è ufficialmente in stato d’accusa. Il Parlamento di Seul ha infatti approvato con 204 voti favorevoli e 85 contrari la mozione per l’impeachment del capo di Stato, accusato di aver abusato dei suoi poteri per aver imposto laal Paese nella giornata del 3 dicembre. Dopo un precedente .del Sud,per: sìper laInsideOver.