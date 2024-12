Tarantinitime.it - Ciclista investito, l’intuizione del poliziotto e la svolta nelle indagini

Tarantini Time QuotidianoÈ statae il lavoro di squadra degli agenti della polizia giudiziaria dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretto dal vice questore aggiunto Giovanni Di Maggio a dare laa una indagine che sembrava impossibile.Oramai sembravano non esserci più speranze, considerato il tempo trascorso dall’incidente dello scorso 26 novembre, avvenuto sulla Strada Statale 7 in direzione Massafra, in cui unrumeno di 50 anni è statoe ucciso da un mezzo pirata. Una delle tante stragi della strada che rischiava però di restare senza un responsabile, perché il 52enne alla guida del Ducato bianco che hala vittima, è fuggito via senza prestare soccorso, probabilmente per paura. Quella sera la Statale è stata per ore bloccata al traffico con ambulanze, polizia di Stato e polizia locale.