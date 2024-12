Lanazione.it - Chi è Giulia Pilloni: la vincitrice di Bake Off Italia ha 32 anni, è nata a Certaldo e vive a Firenze

, 14 dicembre 2024 - È la fiorentinaladella dodicesima edizione diOff. A contendersi il titolo erano in 30, ma poi gli aspiranti pasticceri erano rimasti solo in 4: Liza, Claudio,e Federica. Alla fine il titolo di miglior pasticciere amatoriale d'è stato assegnato a, che ha primeggiato., oggi ha 32insieme al suo compagno Alessio, col quale ha una bambina di 4di nome Margherita.era un interior designer, ha lavorato in un negozio di arredamento fino alla gravidanza, ma poi ha deciso di inseguire le sue passioni prendendo un’altra strada per realizzare il suo sogno di aprire una pasticceria. Perché, come ha spiegato lei stessa: “Bisogna fare delle proprie passioni la propria ragione di vita”.