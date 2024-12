Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: turno di riposo per l’OR, in campo le due squadre di Serie B. Real alla conquista di punti salvezza

ConReggio Emilia, capolista del campionato di A2, che osserva ildi, è laB a prendersi i riflettori. Alle 15 appuntamento casalingo per laCasalgrandese (9), che riceve la visita del Futsal Torrita (12): i ceramici hanno strappato un punto importante suldella capolista Villafontana, ma la classifica li vede comunque al penultimo posto insieme al Balca Poggese e, se la regular season finisse oggi, sarebbero costretti a disputare i playout. Fondamentale, dunque, dare continuità ai risultati, specie al confronto dei senesi, che con 3 lunghezze di vantaggio rappresentano un punto di riferimento nella lottastessa ora prova a ripartire il Bagnoloa 5 (12), impegnato in trasferta col Boca Livorno (15). Anche in questo caso, a maggior ragione dopo lo stop casalingo dell’ultima giornata, servonoper muovere la classifica e tenersi lontani dzona calda.