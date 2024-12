Ilfattoquotidiano.it - Auto con cinque ragazzi si schianta contro un camion cisterna a Bolognetta: due morti e tre feriti sulla Palermo-Agrigento

Due giovani hanno perso la vita in uno sfrontale tra un’e unastatale 121, all’altezza dello svincolo di. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 del mattino di sabato 14 dicembre: l’impatto è stato violentissimo. A bordo dell’, una Seat Leon, viaggiavano, tutti di Villafrati (). Il conducente, Ruben Salvatore Ciaccio, 25 anni, e il passeggero Samuele Cusimano, 21 anni, sonosul colpo. Gli altri tre occupanti sono rimastie sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: uno di loro, un 27enne, versa in condizioni gravissime ed è ricoverato all’ospedale Civico di. Gli altri due giovani, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione, sono stati trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla. Il conducente dell’, invece, è rimasto illeso.