Arnautovic al Torino a gennaio Cairo non smentisce | Sicuramente interverremo | VIDEO CM IT

Ad Atreju il presidente delha parlato di diversi temi di attualità, dal betting al mercato legato al nome diIl mercato disi avvicina e tante squadre sono pronte a correre ai ripari. Una di queste è il, che ieri è finalmente tornato alla vittoria in casa dell’Empoli con un eurogol di Che Adams. Tre punti fondamentali che mancavano dal 25 ottobre, ovvero dal match col Como. L’infortunio di Zapata è stata una tegola enorme per i granata di Vanoli, che però hanno dato segnali di ripresa.Urbano– calciomercato.itIn attacco, però, la società agirà e in queste ore si è fatto il nome di Marko, in uscita dall’Inter. Interrogato proprio sul centravanti austriaco a margine del suo intervento ad Atreju al Circo Massimo, lo stessonon ha confermato maneanche smentito.